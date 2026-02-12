В военной спецоперации трагически погиб военный из Саратовской области Бегмалиев Максут

В Новоузенском районе простились с бойцом, погибшим в зоне СВО.

Уроженец Новоузенского района Максут Бегмалиев погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

Губернатор Саратовской области выразил соболезнования семье и близким погибшего. Он подчеркнул, что мужество и самоотверженность бойца — пример истинной любви к Родине и готовности защищать её до конца.

Обстоятельства гибели и биография военнослужащего не разглашаются.

Ольга Сергеева