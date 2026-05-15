Саратовец пытается продать в хорошие руки за 550 тысяч раритетную «ласточку»

Житель Саратова из-за финансовых трудностей продает восстановленную «копейку» за 550 тысяч рублей.

Речь идет о ВАЗ-2101 красного цвета 1970 года выпуска с двигателем 1,2 литра. Владелец называет машину «ребенком» и готов торговаться, подчеркивая, что авто в отличном состоянии после полной реставрации.

На онлайн-площадках аналогичные «Жигули» 1970–1975 годов стоят 95–200 тысяч рублей. Напомним, первые «копейки» сошли с конвейера весной 1970-го по инициативе известного партийного деятеля СССР Алексея Косыгина.

Ольга Сергеева