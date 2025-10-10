Саратовец расстался с карьерой банковского служащего и стал сельским садоводом

Глава Петровского района Максим Калядин посетил садоводческое хозяйство Игоря Решетникова возле села Озерки.

Чиновник отметил, что фермер сменил карьеру в банке на выращивание яблок и теперь владеет 30 гектарами сада.

Калядин подчеркнул преимущества местоположения: защищенность от ветров и черноземные почвы. Однако урожайность снижают весенние заморозки и стая косуль, повреждающих деревья.

В ходе визита обсудили развитие хозяйства, включая запуск производства яблочного сока. Глава района пригласил фермера на местную ярмарку и пообещал помощь в получении государственной поддержки для закупки перерабатывающего оборудования.

Наталья Мерайеф