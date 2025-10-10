В Саратове на 3 года осудили главу компании по делу о срыве запуска скоростного трамвая

Суд признал гендиректора Северо-Западной инжиниринговой компании виновным в злоупотреблении полномочиями при реализации проекта скоростного трамвая в Саратове.

Ему назначено 3 года принудительных работ с запретом заниматься госзаказом в строительстве на 2 года.

Подписывая акты о выполненных работах, он знал о несоответствии проектной документации нормативам. Это привело к необоснованным выплатам 68 млн рублей и необходимости переделывать документацию, а также к удорожанию проекта на 3 млрд рублей и срыву сроков строительства.

Ранее против бывшего вице-премьера областного правительства Павла Мигачёва также было возбуждено дело по факту сокрытия нарушений в проектной документации.

Ольга Сергеева