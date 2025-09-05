Саратовец с позывным «Бах» награждён Георгиевским крестом

55-летний уроженец Аткарского района, известный под позывным «Бах», удостоен высокой государственной награды — Георгиевского креста IV степени. Доброволец сражается в зоне СВО уже более двух лет.

В августе 2025 года боец выполнял задание по доставке боекомплекта на артиллерийскую позицию, когда его автомобиль подвергся атаке вражеского дрона-камикадзе. Благодаря оперативному применению системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мастерству, «Бах» смог избежать поражения, сохранил технику и успешно доставил груз на передовую.

Награждение стало признанием мужества и профессионализма саратовского добровольца, проявленных в боевых условиях.