Нарушителей оштрафовали на миллион рублей за костры в саратовских лесах

С начала 2025 года в лесах Саратовской области зафиксировано 37 пожаров на общей площади 465 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе минприроды региона.

Ущерб от возгораний оценивается в 82 тысячи рублей. Как сообщил первый заместитель начальника управления лесного хозяйства регионального минприроды Максим Шепталов, все пожары были ликвидированы в течение первых суток.

Основными причинами возгораний стали переход огня с сопредельных территорий и неосторожное обращение граждан с огнем. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, в рамках которого штрафы за нарушение правил пожарной безопасности увеличены вдвое — до 40-50 тысяч рублей для граждан. Всего выявлено 117 нарушений, а сумма наложенных штрафов достигла 1 миллиона рублей.

Для борьбы с пожарами в области созданы 25 круглогодичных групп пожаротушения общей численностью 266 человек. При необходимости к ликвидации возгораний привлекаются до 1700 огнеборцев, более 400 единиц техники и свыше 2000 единиц оборудования. Вся пожарная техника оснащена системами ГЛОНАСС для оперативного координации действий.

Мероприятия по охране лесов от пожаров проводятся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» президента РФ Владимира Путина.