Пьяный саратовец угнал незапертую иномарку ради отдыха в Пензе

Житель Саратова угнал автомобиль в Пензе — и попался на базе отдыха.

Полиция Пензенской области раскрыла угон Hyundai Solaris. Подозреваемым оказался 24-летний саратовец, сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, молодой человек нашёл на скамейке бутылку с крепким алкоголем и, будучи уже в сильном опьянении, заметил рядом припаркованную незапертую машину. Ключи зажигания оставались в замке — он завёл двигатель и уехал.

Продолжить поиски спиртного угонщик решил уже за городом — он направился в загородный комплекс отдыха, где и оставил машину. Там его и задержали оперативники. Теперь саратовцу предстоит ответить за угон по закону.

Ольга Сергеева