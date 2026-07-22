Власти Саратовской области утвердили строгие правила продажи вейпов

В регионе запретят продажу вейпов на пять лет.

Сегодня, 22 июля, депутаты областной думы приняли закон, который вводит полный запрет на розничную продажу электронных сигарет и жидкостей для них. Ограничение будет действовать с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.

Председатель регионального парламента Алексей Антонов подчеркнул, что мера продиктована заботой о здоровье граждан, особенно детей: «Вейпы несут серьёзную опасность, провоцируют поражение внутренних органов. Запрет должен оградить несовершеннолетних от потенциального вреда».

Законодатели разделили нововведения на две части. Первая — пятилетний мораторий именно на вейпы. Вторая — бессрочные ограничения, которые также вступят в силу с 1 марта 2027 года. Они коснутся всей табачной и никотинсодержащей продукции, включая системы нагревания табака и одноразовые электронные сигареты.

Под запрет попадут продажи в детских лагерях, соцучреждениях, на стадионах во время соревнований, в зонах отдыха у воды, на пляжах и в культовых сооружениях. Эти нормы будут действовать до тех пор, пока депутаты не решат их скорректировать или отменить.

Ольга Сергеева