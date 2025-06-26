Саратовец украл 3 млн у матери погибшего на СВО бойца

Житель Перелюба Саратовской области предстанет перед судом за кражу денег через мобильный банк. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, мужчина знал о выплате свыше 3 млн рублей матери своей сожительницы в связи с гибелью её сына в ходе спецоперации. В итоге он получил доступ к её мобильному банку и с декабря 2024 года по февраль 2025 года переводил деньги на свой счёт и счета родственников, похитив около 3 млн рублей. Обвиняемый полностью признал вину.

Мужчина вернул потерпевшей 695 тысяч рублей. На имущество стоимостью более 2,4 млн рублей, приобретённое на похищенные средства, наложен арест.

Дело направлено в Пугачёвский районный суд для рассмотрения.