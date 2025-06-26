Панков: Нельзя закрывать доступ жителей к водоемам или брать за это деньги

Депутат Госдумы Николай Панков проверит, не нарушаются ли права жителей на пользование прудом в Балаковском районе. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слоV».

«Нельзя закрывать доступ жителей к водоемам или брать за это деньги. Не раз обращался по таким поводам в природоохранную прокуратуру. Предприниматели пытались закрыть доступ к Волге в селах Терса Вольского района и Елшанка Воскресенского района. Вместе с жителями удалось добиться справедливости.

Сейчас о проблеме сообщают жители Балаковского района. По их словам, сдан в аренду пруд. Единственный на 4 села: Андреевка, Новониколаевский, Грачи и Головановский. Считаю, необходимо разобраться, свободен ли для людей доступ к водоему. И не нарушена ли там экология. Свяжусь с местной администрацией и обращусь в природоохранную прокуратуру. У жителей обязательно должна быть возможность бесплатно отдыхать у воды и купаться», — подчеркнул Николай Панков.