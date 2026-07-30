Саратовец устроил ДТП и забрал жизнь пенсионера под Воронежем

Водитель среднего возраста пошел на обгон, столкнулся с «Нивой» и покалечил пожилого мужчину.

Вчера, около 8:00, на 2-м километре трассы «Курск – Борисоглебск – Терновка» 42-летний житель Саратовской области на «ВАЗ-2112» решил обогнать «Фольксваген». Маневр выполнял в разрешенном месте, но вылетел на встречную полосу и врезался в «Шевроле Ниву» под управлением 65-летнего воронежца.

Пенсионер скончался от полученных травм в карете скорой помощи. Его 46-летний пассажир (тоже житель Саратовской области) и сам виновник аварии госпитализированы с травмами. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Ольга Андреева