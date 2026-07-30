Дом Офицеров в Энгельсе обретает новую жизнь

Работы по восстановлению здания-памятника планируют завершить до конца текущего года.

В Гарнизонном доме офицеров в Энгельсе продолжается масштабная реставрация. После завершения всех работ в здании откроются историко-культурный центр, музей и обустроенная парковая зона. Проект курирует председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Здание 1935 года постройки является объектом культурного наследия регионального значения. Оно серьёзно пострадало от огня, но сейчас активно восстанавливается. Несколько попыток найти подрядчика затянули старт ремонта, однако в итоге контракт на сумму 690 миллионов рублей был подписан со строительной компанией «Флан-М». Строители уже ведут противоаварийные и основные работы. Площадь комплекса составляет 5,5 тысячи квадратных метров. Завершить реставрацию рассчитывают до конца этого года.

Ранее с затянувшимся восстановлением были связаны уголовные дела в отношении должностных лиц, но сейчас главная задача — вернуть городу знаковый архитектурный объект и дать ему новое культурное наполнение.

Ольга Андреева

Фото: кадр из видео в Макс-канале «Володин Саратов»