Саратовец вынес из алкомаркета «КБ» терминал вместе с товаром

В Саратове возбуждено уголовное дело о краже терминала сбора данных из магазина алкогольной продукции.

По сообщению городского УМВД, инцидент произошел в торговой точке на улице Миллеровской, где неизвестный похитил оборудование стоимостью свыше 35 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 58-летнего ранее несудимого мужчину.

Похищенное имущество было изъято. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Видеозапись с места происшествия, предположительно сделанная в алкомаркете «Красное и Белое», зафиксировала момент кражи, когда мужчина складывал в пакет товары и терминал.

Ольга Сергеева