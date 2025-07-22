Саратовец заложил арендованную приставку и попал под уголовную статью

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с игровой консолью.

Как сообщили в городском УМВД, 37-летний владелец приставки обратился в полицию после того, как арендатор отказался возвращать технику. По данным следствия, в середине мая потерпевший сдал свою игровую приставку, приобретенную за 32 тысячи рублей. В назначенный срок арендатор имущество не вернул.

Полицейские быстро установили личность подозреваемого — им оказался 18-летний житель Ленинского района, ранее судимый. Молодой человек признался, что заложил арендованную технику в ломбард за 15 тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения.