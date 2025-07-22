Активистки Ленинского района изготовили маскировочную сеть для морпехов

При участии и поддержки местного координатора проекта «Женское движение Единой России» в Ленинском районе Татьяны Тихоновой активисты партийного проекта продолжают оказывать помощь бойцам на передовой.

«Очередная маскировочная сеть отправлена морпехам на Херсонском направлении. Сеть, отмечу, изготовлена нашими неравнодушными участницами. Мы не можем оставаться в стороне, ведь долг каждого из нас помогать нашим защитникам. Уверена, Победа будет за нами. Вместе – мы сила!», — сказала Татьяна Тихонова.

Напомним, приоритет работы «Единой России» поддержка участников СВО и их семей, а также реализация народной программы.