Саратовская библиотека в 130-летний юбилей получила уникальный номер старинного «Огонька»

В Самойловке отметили 130-летие местной библиотеки.

Торжество собрало читателей со всего района, которые вспоминали историю её создания.

В конце XIX века земский врач Фёдор Шмелёв и священник Иван Питаевский собрали средства на первые книги. Официально библиотека открылась 21 декабря 1895 года, получив также ценный книжный фонд из Петербурга.

На юбилейной выставке представили путь библиотеки с момента основания. Особый интерес вызвал уникальный подарок — первый номер журнала «Огонёк» от 21 декабря 1899 года с репортажем об открытии здания библиотеки-читальни имени Пушкина в Самойловке.

Ольга Сергеева