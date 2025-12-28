В Красном Куте Саратовской области капитально отремонтировали ДК и стадион

В Красном Куте Саратовской области завершилась масштабная реконструкция стадиона имени Кравченко и местного Дома культуры.

О реализации этого проекта в рамках госпрограммы развития сельских территорий сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Стадион, не видевший ремонта 40 лет, обновлялся поэтапно. В прошлом году были подготовлено футбольное поле, установлено освещение и оборудована воркаут-площадка. В 2024 году обновили трибуны и подтрибунные помещения, построили новый корпус, благоустроили территорию и создали площадки для хоккея, мини-футбола и пляжного волейбола.

Отремонтированный Дом культуры станет современной площадкой для творческих коллективов, кружков декоративно-прикладного искусства и музыкальных занятий.

Губернатор отметил, что программа комплексного развития сельских территорий, действующая с 2020 года, уже охватила более 246 тысяч жителей области. На её реализацию было направлено свыше 4,1 млрд рублей.

Ольга Сергеева