Саратовская казачка стала Лауреатом международного конкурса

В Сочи подвели итоги IV Международного фестиваля-конкурса авторской песни и поэзии «За нами Русь».

Главную награду в престижной номинации «Автор-исполнитель» завоевала представительница Саратовской области, заведующий центром национальных культур Краснокутского муниципального района Татьяна Воропаева. Она исполнила свою песню «Память», которая не оставила равнодушным ни одного зрителя в зале. Об этом сообщает министерство внутренней политики региона.

Фестиваль проходил в рамках реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2030 года. Он объединил артистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Донбасса и других регионов России, а также стран Ближнего зарубежья.

