В Саратовской области проект «Школа +» расширяет горизонты для детей с ментальными особенностями

В регионе продолжают активно развивать инклюзивное образование.

На площадке Центра содействия и социальной адаптации инвалидов «Развитие» состоялся тематический «круглый стол», объединивший профильных специалистов, экспертов в области педагогики, школьных учителей и родителей. Об этом сообщает паблик «Политика и общество».

Поводом для встречи стала реализация проекта «Школа +», который успешно работает при грантовой поддержке областного Правительства. Главная цель инициативы — открыть новые перспективы для особенных детей. В рамках проекта для ребят с ментальными особенностями организованы занятия в репетиторских группах по двум актуальным направлениям: финансовая грамотность и английский язык.

Участники «круглого стола» не только обсудили текущие результаты, но и провели глубокий анализ эффективных методов работы с детьми, нуждающимися в особой поддержке. Каждый из присутствующих смог поделиться личным опытом и наработками.

Партнером мероприятия выступила директор Фонда социальной поддержки семьи и детства «Океан» Наталья Коваценко. Она подробно рассказала присутствующим о ключевых направлениях деятельности своей организации, а также о действующих программах и проектах, которые помогают семьям и детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Ольга Сергеева