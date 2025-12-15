Саратовская команда хоккеистов выиграла чемпионат страны

Сельская хоккейная команда «Кольцовское» из Колокольцовки Саратовской области второй год подряд стала чемпионом России!

На всероссийском марафоне «Земля спорта» в Магнитогорске они блестяще защитили свой титул.

Путь к финалу был уверенным: саратовцы не оставили шансов командам из четырёх регионов. Но в финале против сборной Татарстана им пришлось проявить настоящий характер. За 3,5 минуты до конца они проигрывали 2:5, но совершили невероятный камбэк, забросив пять шайб и вырвав победу со счётом 7:5.

«Колокольцовка прославляется на всю страну!», — прокомментировал успех заместитель директора ООО «Кольцовское» Александр Галанин.