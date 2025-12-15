Для устранения последствий атаки БПЛА на Саратов выделят деньги из резервного фонда

Губернатор Роман Бусаргин провел постоянно действующее совещание с заместителями председателя правительства, министрами, а также главами районов.

Для устранения последствий атаки БПЛА, которая произошла на минувшей неделе, будут выделены средства из резервного фонда Правительства области.

«Прошу вас, Михаил Александрович [Исаев — глава Саратова], лично вести и контролировать ситуацию относительно выплат пострадавшим, восстановления поврежденного имущества. Все механизмы уже отработаны. Горячая линия должна работать до тех пор, пока у людей остаются вопросы. Они должны знать, какая помощь им будет оказана, куда необходимо обращаться. Полное сопровождение жителей должно быть обеспечено», — подчеркнул губернатор Роман Бусаргин.

На территории региона будет усилен контроль акваторий на период закрытой навигации. Такое поручение дал глава региона профильным ведомствам.

В Саратовской области будет разработана программа по дальнейшему развитию системы образования. Одним из ее ключевых моментов станет повышение качества образования за счёт укрепления кадрового потенциала.

Важную роль здесь играют механизмы целевого обучения и региональная программа «Сельский педагог», действие которой было расширено в этом году. Как отметил Роман Бусаргин, благодаря названным механизмам в школах региона появляется больше молодых специалистов. Стоит задача не снижать показатели и в следующем году.

Стоит отметить, что по итогам года Саратовская область поднялась на 15 позиций в интегрированном рейтинге качества и объективности проведения ЕГЭ. Глава региона подчеркнул, что это один из важных показателей оценки качества образования, и профильное министерство должно делать все, чтобы не только сохранять результат, но и укреплять эту работу.

Одно из направлений социальной адаптации участников специальной военной операции и поддержки их близких — трудоустройство. Такая помощь была оказана уже 1,6 тысячи человек. Кроме того, более 120 ветеранов СВО регулярно принимают участие в общественно-патриотических мероприятиях.

«Каждая семья, каждый вернувшийся участник специальной военной операции должен находиться на личном сопровождении. Ветераны боевых действий должны пройти диспансеризацию, лечение, реабилитацию, они должны быть трудоустроены. Вопросы организации работы по комплексному подходу к социальной адаптации должны быть на постоянном контроле органов власти всех уровней. Это касается и Саратова, и районов области. Впереди новогодние праздники, будет много различных мероприятий, в том числе и патриотической направленности для наших детей, считаю, что участники СВО обязательно должны быть вовлечены в этот процесс», — отметил губернатор.

