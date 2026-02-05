Саратовская команда «Протон-2» впервые досрочно вышла в «Финал шести» Молодежной лиги

Волейбольный клуб «Протон-2» из Саратова впервые за пять лет вышел в финал Молодёжной лиги.

Саратовская волейбольная команда «Протон-2» завершила регулярный чемпионат Молодёжной лиги на высокой ноте и впервые после сезона 2019/2020 пробилась в финальный раунд. Под руководством главного тренера Дмитрия Чурикова команда успешно преодолела предварительный этап соревнований.

Согласно регламенту, «Финал шести» пройдёт в два этапа. Первый круг состоится с 2 по 8 марта, второй — с 20 по 26 марта. Матчи обоих этапов финала будут проводиться на площадках команд, занявших первое и второе места по итогам регулярного сезона.

Алиса Эай