На фронтах СВО трагически погибли бойцы из Саратова Антипин, Фролов и Мазаев

В Саратовской области скорбят по троим погибшим на фронте землякам.

В ходе специальной военной операции погибли трое уроженцев Саратовской области — Дмитрий Антипин, Геннадий Фролов и Николай Мазаев. Информация о гибели военнослужащих подтверждена официальными лицами региона.

Губернатор области выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. В своём обращении он отметил, что эти военнослужащие, встав в строй в трудное время, проявили лучшие качества — бесстрашие, стойкость и готовность к самопожертвованию.

Мэр города Саратова подчеркнул, что бойцы погибли, защищая мир и безопасность страны.

Ольга Сергеева