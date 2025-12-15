Саратовская команда стала победителем на Всероссийском турнире по беспилотникам

Подведены итоги финала Всероссийского турнира по беспилотным авиационным системам «Новая высота», который проходил в Калуге.

Команда «Авиастар33» из Саратовской области одержала победу в номинации «Квадрокоптер и FPV/LOS-полет» школьного дивизиона, заняв 1 место. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

На турнире, собравшем более 300 участников из 29 регионов России и делегацию из Китая, Саратовскую область также представляла команда «Покровские крылья». Участники защитили перед экспертами проект агродрона «НАНО-АГРОКОПТЕР64», предназначенный для исследования плодовых культур. Дополнительным успехом региона стало второе место в личном зачёте номинации «Гонщик БАС», которое занял ученик школы №33 имени П.А. Столыпина Руслан Гарифуллин.

Турнир проводится Министерством просвещения России в рамках федерального проекта «Кадры для БАС» и направлен на подготовку кадрового резерва для стратегически важной отрасли беспилотной авиации.

Подготовила Ольга Сергеева