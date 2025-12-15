Роман Бусаргин: Ветераны СВО готовят будущих призывников

К обучению саратовских школьников в рамках краткосрочных сборов в центре допризывной подготовки подключились ветераны СВО. В рамках занятий также начали задействовать недавно созданный военно-тактический городок.

На базе центра для школьников 10-11 классов организовали пятидневные сборы. В одну смену обучаются одновременно 140 ребят. Под руководством участников и ветеранов боевых действий и СВО изучают теорию и практику ведения боя, захвата укреплений, инженерной подготовки, оказания первой помощи. Отдельное внимание уделено современному направлению — тактике управления БПЛА.

Процесс допризывной подготовки молодежи обсудили с финалистом регионального проекта «Наши герои», участником СВО Юрием Чибисовым. Вместе с ним пообщались с нашими школьниками, которые выполняли различные тактические задания. По словам Юрия Чибисова, для ребят созданы очень хорошие условия, а курсы получились максимально наполненными и интересными, и взаимодействие с прошедшими службу в рядах вооруженных сил бойцами значительно усиливает это направление.

До конца года на территории военно-патриотического городка будет организовано ещё несколько смен для курсантов центров «Авангард» и «Патриот-64». Обучение здесь пройдут ещё 750 школьников и студентов. Кроме того, будем задействовать площадку для подготовки к различным соревнованиям и игре «Зарница».