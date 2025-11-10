Саратовская молодежь сдаст «Зеленый Зачет»

Саратовские школьники и студенты смогут принять участие в конкурсе «Зеленый Зачет». Информация об этом размещена на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Мероприятие проводится с 18 ноября по 15 декабря в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемого по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Ученики 8–11 классов, а также студенты 1–2 курсов колледжей и университетов имеют возможность присоединиться к первому этапу ежегодного Всероссийского конкурса по проверке экологической культуры «Зеленый Зачет».

Основные задачи мероприятия — продвигать экологические знания, формировать долгосрочный интерес к природе у молодежи и помогать школьникам в выборе будущей профессии. Конкурс «Зеленый Зачет» состоит из двух фаз. Первая фаза, с 18 ноября по 15 декабря, пройдет онлайн: участники выполнят тест из 25 вопросов за 1 час. Те, кто наберет максимум очков, выйдут во вторую (оффлайн) фазу, запланированную на февраль 2026 года, где придется справиться с олимпиадными задачами. Подведение общих результатов ожидается в марте.

Данные о лауреатах и дипломантах передаются в федеральный реестр талантов, а школьники-участники получат бонусные баллы при поступлении на экологические направления в высшие учебные заведения. Подробнее о конкурсе — на официальном портале «Зеленого зачета» https://зеленыйзачет.рф

Дуся Иванова