В Саратовской области определили возраст дуба из Тинь-Зиня

В Энгельсе Саратовской области определили точный возраст огромного дуба из Тинь-Зиня. Об этом сообщается на сайте Министерства природных ресурсов и экологии области.

Возраст могучего дуба, растущего в урочище «Тинь-Зинь» под Энгельсом, был установлен в результате научной работы, проведённой АНО «Древо жизни» по договору с министерством природных ресурсов и экологии Саратовской области. Ранее предполагалось, что дерево гораздо старше (около 200 лет).

Точный возраст был выяснен благодаря лесотаксационному исследованию с применением специализированного оборудования. Выяснилось, что дубу-великану исполнился 111 год. «Ранее мы считали, что возраст дуба гораздо больше, порядка 200 лет, а учитывая тот факт, что дубы живут по 500-600 лет, у нашего дерева все еще впереди», – заметил консультант отдела недропользования и ООПТ областного минприроды Олег Василенков.

Эксперты посоветовали провести санитарную обрезку усохших сучьев и установить защитное ограждение вокруг великана, чтобы снизить воздействие человека на корни дерева.

Дуся Иванова