Саратовская молодежь встретится на форуме в декабре

В преддверии Года народного единства 13 декабря 2025 года состоится Саратовский молодёжный форум «С наследием героев — в будущее России».

Инициатором мероприятия выступает Духовное управление мусульман Саратовской области.

На полях форума соберутся около 300 молодых людей, объединяемых единой культурой, гражданской ответственностью и стремлением защищать и строить будущее России: студенты ВУЗов, курсанты и кадеты, участники волонтёрских движений и других молодёжных объединений.

Темами форума являются вопросы ответственности за своё Отечество, укрепления общенационального единства, возрождения идеала российской семьи, определения жизненных целей и миссии современного молодого россиянина. В качестве спикеров выступают заслуженные и авторитетные специалисты – герои вооружённых сил России, деятели науки, представители общественных организаций, подвижники духовного служения.

В рамках форума будут организованы тематические выставки, показ национальной одежды, угощения в формате национальной традиционной кухни.

Местом проведения определен исторический парк «Россия — моя история». Организаторы мероприятия – ДУМ Саратовской области, Саратовская митрополия, Правительство региона. Об этом информирует пресс-служба ДУМСО.

