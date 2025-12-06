Роман Бусаргин: На месте старого аэропорта в Саратове прокладывают коммунальную инфраструктуру

На территории бывшего аэропорта «Центральный», где в рамках комплексного развития будет построен новый современный микрорайон, идут работы по обеспечению коммунальной инфраструктурой.

В рамках проектного плана:

— полностью выполнены работы по канализационному коллектору;

— в высокой степени готовности установка электрооборудования;

— продолжается прокладка сетей водоснабжения и водоотведения. На сегодняшний день готово порядка 20 км — в работе остаются еще 5 км;

— идет планирование строительства новой дороги от улицы Захарченко до Осипова. Ее протяженность составит порядка 2 км.

Комплексное развитие территории бывшего аэропорта «Центральный» — важный для развития города проект, в том числе с точки зрения реализации градостроительного потенциала.

Планируется, что в новом микрорайоне будут жить около 30 тысяч человек. Вся инфраструктура предусмотрена еще на стадии проектирования: 3 школы, 9 детских садов, 4 поликлиники, пожарное депо и другие важные объекты. Их строительство будет вестись параллельно с возведением жилья.