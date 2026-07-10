8-километровая набережная Саратова стала самой протяженной на Волге

В Саратове после благоустройства открылся ещё один участок набережной, соединивший территорию под мостом и пляж в Затоне.

Теперь общая длина единой береговой линии достигла 8 километров.

Губернатор Роман Бусаргин отметил, что областной центр окончательно вернул себе статус города с самой протяжённой набережной на Волге. Это стало возможным благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.

«Это долгожданное событие, которое стало большим этапом городского развития и новых возможностей для отдыха горожан. Единая, благоустроенная и доступная береговая линия, которая обязательно должна быть в городе на Волге», — написал глава региона.

Ранее был благоустроен участок от 1-го причала до моста: здесь появились спортивные и детские площадки, скейт-парк, зона отдыха и велодорожка.

Ольга Сергеева