Саратовская область читает: опубликован рейтинг популярности печатных изданий по районам

Саратов, Энгельс и Балашов возглавили рейтинг самых читающих районов области.

«Почта России» проанализировала спрос на печатные издания в Саратовской области за 2025 год и составила рейтинг территорий по количеству полученных газет и журналов. Всего жителям региона доставили порядка 4,6 миллиона экземпляров периодики.

Лидером по числу подписок стал город Саратов, где жителям доставили около 1,2 млн изданий. На втором месте расположился Энгельсский район с результатом почти 1,1 млн экземпляров. Третье место занял Балашовский район, где было получено чуть более 1 миллиона газет и журналов. В первую пятёрку также вошёл Балаковский район с 856 тысячами экземпляров.

Более половины всего тиража (52%) составили федеральные издания, 38% — районные газеты, а 10% — издания областного уровня.

Ольга Сергеева