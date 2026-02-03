Затраты на содержание саратовских чиновников выросли за год на 157 млн

В Саратовской области выросли расходы на содержание чиновников и бюджетников.

Министерство финансов Саратовской области опубликовало данные о численности и расходах на содержание аппарата управления и подведомственных учреждений за 2025 год.

К началу 2026 года в аппарате регионального правительства работали 2 448 человек (на 13 больше, чем годом ранее). Общие расходы на их содержание составили 2,86 млрд рублей, что в среднем равно 97,4 тыс. рублей в месяц на одного сотрудника. По сравнению с 2024 годом эти затраты выросли на 157 млн рублей.

Кроме того, в государственных учреждениях области трудятся 78 744 человека. На их заработные платы и содержание было направлено 62,48 млрд рублей (в среднем 66,1 тыс. рублей в месяц на сотрудника). Несмотря на небольшое сокращение общей численности бюджетников, общая сумма расходов на них увеличилась по сравнению с прошлогодним показателем (55,73 млрд рублей).

Алиса Эай