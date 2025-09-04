Саратовская область лидирует в ПФО по дороговизне автомобильного топлива

В завершающую неделю августа на саратовских АЗС был зафиксирован очередной скачок цен на горючее. Стоимость самых востребованных марок бензина увеличилась в среднем на 60 копеек за литр.

В результате текущая цена на топливо АИ-92 достигла отметки в 59,33 рубля, что более чем на рубль превышает среднюю по Приволжскому федеральному округу. АИ-95 теперь реализуется по 64,15 рубля за литр, что также значительно дороже, чем в соседних регионах.

Причины устойчивого ценового лидерства Саратовской области на топливном рынке ПФО остаются неочевидными. Эксперты и потребители продолжают строить предположения, почему в регионе сложилась такая ситуация.