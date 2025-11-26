Саратовская область может войти в эксперимент по запрету продажи вейпов

О соответствующем решении Совета Саратовской областной Думы сообщил ее председатель Алексей Антонов.
В Госдуме рассматривается и уже прошел первое чтение инициированный Правительством РФ законопроект, который предполагает лицензирование этого сегмента рынка.
В рамках подготовки законопроекта ко второму чтению Саратовская облдума инициировала поправки, предлагающие провести в регионе эксперимент по установлению полного запрета на розничную продажу упомянутой продукции.
Предлагаемый срок эксперимента – с 1 марта 2026 года по 31 декабря 2030 года.
По словам Антонова, главное – защита здоровья, особенно детей и подростков. Ранее депутаты ранее уже выразили поддержку аналогичному предложению губернатора Романа Бусаргина.
— Мы добиваемся включения Саратовской области в экспериментальный период для полного запрета розничной продажи вейпов, которые, по нашему мнению, травят детей, – подчеркнул спикер, выразив надежду на поддержку инициативы на федеральном уровне.
Об этом сообщает пресс-служба Саратовской областной Думы.
Подготовила Ольга Сергеева