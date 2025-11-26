Новые тарифы на ЖКУ ждут россиян с нового года

В 2026 году россиян ждет двухэтапное повышение тарифов на ЖКУ.

В будущем году плата за жилищно-коммунальные услуги будет повышаться дважды. Первое изменение произойдет 1 января — тарифы вырастут в среднем на 1,7% по всей стране.

Второй этап повышения запланирован на 1 октября, и он будет иметь региональные различия. Согласно утвержденным предельным индексам, наиболее значительный рост ожидает жителей столиц:

В Москве тарифы вырастут до 15%.

В Санкт-Петербурге — до 14,6%.

В Московской области — до 12,8%.

В Ленинградской области повышение составит до 9,2%.

Таким образом, осеннее повышение будет дифференцированным и затронет регионы в разной степени.

Ольга Сергеева