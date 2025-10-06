Саратовская область написала «Спортивный диктант»

5 октября Саратовская область присоединилась к всероссийской акции «Спортивный диктант». Мероприятие прошло при поддержке Олимпийского комитета России и Министерства спорта РФ.

Участникам предстояло ответить на 25 вопросов с вариантами ответов, охватывающих различные темы — от истории античных Олимпийских игр до современных спортивных достижений и региональных спортивных традиций. Президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев пожелал удачи участникам на 800 площадках страны.

В акции приняли участие известные саратовские спортсмены, воспитанники спортивных школ, студенты, преподаватели и все желающие проверить свои знания в области спорта. Мероприятие способствовало популяризации спортивной истории и олимпийского движения в регионе.

Алена Орешкина