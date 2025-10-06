В Саратове пожарные спасли двух человек при возгорании на балконе многоэтажки

В Саратове произошел пожар в многоквартирном доме на 4-м Чернышевском проезде. Сообщение о возгорании на балконе четвертого этажа поступило 5 октября около 18:30.

Огнеборцы оперативно ликвидировали огонь на площади 5 квадратных метров. В ходе тушения из-за сильного задымления в подъезде пожарные с помощью спасательных устройств эвакуировали 66-летнего мужчину и подростка.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

Алена Орешкина