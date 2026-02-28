Саратовская область направит на льготные лекарства рекордные 6,2 миллиарда

Саратовское здравоохранение продолжит модернизацию.

На коллегии регионального минздрава губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в этом году на обеспечение льготников медикаментами заложили рекордную сумму — 6,2 млрд рублей.

Процесс получения препаратов планируют упростить, вопрос останется на особом контроле.

В рамках модернизации первичного звена капитально отремонтируют 12 учреждений, в районах установят 43 новых модульных ФАПа и врачебных амбулатории. Для больниц закупят десять единиц тяжелого оборудования.

Особое внимание уделили кадрам. В прошлом году в медучреждения устроился 1211 специалистов, но дефицит узких врачей сохраняется. Задача — довести обеспеченность больниц докторами до 75%, средним медперсоналом — до 83%.

В 2026 году продолжится практика выездов узких специалистов в районы. Главам поручено активнее работать со школьниками, поступающими в медвузы, и проработать дополнительные меры поддержки для врачей.

Ольга Сергеева