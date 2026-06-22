Саратовская область оказалась на 73-м месте в рейтинге благополучия населения

Саратовская область заняла 73-е место в рейтинге благополучия населения из 85-ти имеющихся позиций.

Рейтинг благополучия населения опубликован «РИА Новости» по итогам 2025 года. Для его составления регионы оценивались по соотношению медианных среднедушевых месячных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Несмотря на снижение доли населения, находящегося за чертой бедности с 10,07% до 9,5%, отношение медианных доходов к потребительской корзине в Саратовской области составило 1,64. Это значительно ниже среднероссийского уровня, который составляет 2,19. Однако стоит отметить, что данный показатель вырос по сравнению с предыдущим годом, когда он составлял 1,54.

В рейтинге Саратовская область оказалась чуть выше таких регионов, как Бурятия и Северная Осетия, которые заняли 72-е и 71-е места соответственно, но в целом наш регион замыкает список. Мордовия и Крым расположились на 74-м и 75-м местах.

Наиболее благополучными регионами России стали Ненецкий автономный округ с показателем 3,99, Ямало-Ненецкий автономный округ (3,98), Чукотский автономный округ (3,65), Магаданская область (3,28) и Москва (3,13). В то же время, на последних местах рейтинга оказались Тыва (1,31) и Ингушетия (1,13), занявшие 84-е и 85-е места соответственно.

Интересно, что в интегральном рейтинге социально-экономического положения Саратовская область показала значительно лучший результат, заняв 31-е место в стране. Это свидетельствует о том, что, несмотря на низкий уровень благополучия, регион имеет определенные преимущества в других аспектах социально-экономического развития.

Ольга Сергеева