Из Саратовской области выдворят 189 иностранцев-мигрантов

В Саратовской области с 1 по 10 июня были проведены рейды, в ходе которых выявлено 812 нарушений в сфере миграции на общую сумму 3 миллиона рублей.

Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Проверки охватили торговые и строительные объекты, увеселительные заведения, а также места массового проживания и работы иностранных граждан. В результате проверок было осмотрено 305 работодателей, 1 222 иностранных сотрудника, 1 720 домов и 1 012 машин.

Среди выявленных нарушений 612 связаны с порядком пребывания иностранцев в России, а 162 — с незаконным трудоустройством. На данный момент взыскано уже 1,7 миллиона рублей.

В ходе рейдов решено выдворить 189 человек, а 156 иностранным гражданам запрещено въезжать в Россию. Также был найден 31-летний гражданин ближнего зарубежья, который находился в международном розыске за совершение преступлений на своей родине.

На стройплощадке в Энгельсе обнаружены два иностранца, один из которых находился в стране незаконно. Их привлекли к административной ответственности, а подрядчик, выполнявший госконтракт, проходит внеплановую проверку.

При реконструкции здания в Октябрьском районе Саратова полиция обнаружила 43 мигранта, у 34 из которых не было патента, а четверо не сдали отпечатки пальцев и не прошли медосвидетельствование. Иностранцы привлечены к административной ответственности, а работодатель также проходит проверку.

Ольга Сергеева