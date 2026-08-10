Саратовская область ухудшила позиции в рейтинге по ДТП

Регион переместился с 32-го на 25-е место в России по аварийности на дорогах.

Согласно рейтингу РИА Новости за первое полугодие 2026 года, в области зафиксировано 107,7 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц транспорта — показатель вырос на 0,4% по сравнению с прошлым годом.

По числу пострадавших в авариях регион занимает 31-ю строчку (60,4 тыс. на 100 тыс. населения), в прошлом году было 60,6 тыс. В Приволжском федеральном округе Саратовская область — на 6-м месте по обоим показателям.

Самыми безопасными трассами признаны дороги Чечни (10,7 ДТП), Московской (39) и Брянской (41,9) областей. Антилидерами стали Тыва (200,6), Калмыкия (197,5) и Костромская область (186,7 аварий).

Ольга Сергеева