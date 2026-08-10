Саратовский Роспотребнадзор назвал главные минусы покупок на маркетплейсах

Роспотребнадзор сравнил покупки в магазинах и на маркетплейсах.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Саратовской области проанализировали преимущества и недостатки офлайн-торговли и онлайн-площадок.

К плюсам маркетплейсов отнесли широкий ассортимент и возможность заказать товар в любое время из любой точки с доступом в интернет. Среди минусов — риск получить товар, не соответствующий описанию, повреждённый при доставке или вовсе поддельный. Кроме того, возврат средств за некачественный товар может затянуться.

В розничных магазинах, напротив, товар можно забрать сразу, оценить качество и детали, а также получить консультацию продавца. Однако цены здесь выше из-за аренды и содержания помещений, ассортимент уже, а время работы ограничено.

В ведомстве подчеркнули: знание плюсов и минусов каждого формата помогает потребителям делать осознанный выбор.



Между тем, накануне нового учебного года издательства в РФ начали сокращать поставки книг на Wildberries после атак на склады и рассматривают переход на продажи в специализированных магазинах, — пишет «Коммерсантъ».

Ольга Сергеева