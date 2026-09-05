Саратовская область отправила в зону СВО новую партию гуманитарки

Губернатор Роман Бусаргин сообщил об отправке нового гуманитарного груза для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции.
В составе помощи — запчасти для автомобильной техники, строительные материалы, оборудование различного назначения, а также личные посылки и письма от родных и близких.
Глава региона поблагодарил волонтёров и общественных активистов, которые помогали на всех этапах: от сбора до упаковки и транспортировки. Именно их слаженная работа позволила оперативно и в полном объёме доставить необходимые вещи на передовую.
Саратовская область продолжает системно поддерживать наших бойцов, оперативно реагируя на запросы с мест.
Ольга Сергеева