Саратовская область отправила в зону СВО новую партию гуманитарки

Губернатор Роман Бусаргин сообщил об отправке нового гуманитарного груза для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции.

В составе помощи — запчасти для автомобильной техники, строительные материалы, оборудование различного назначения, а также личные посылки и письма от родных и близких.

Глава региона поблагодарил волонтёров и общественных активистов, которые помогали на всех этапах: от сбора до упаковки и транспортировки. Именно их слаженная работа позволила оперативно и в полном объёме доставить необходимые вещи на передовую.

Саратовская область продолжает системно поддерживать наших бойцов, оперативно реагируя на запросы с мест.

Ольга Сергеева