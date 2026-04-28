Саратовская область планирует взять коммерческие кредиты, но надеется обойтись без них

В бюджет Саратовской области заложили возможность коммерческих кредитов на 2,2 млрд рублей.

В поправках к бюджету на 2026 год, которые депутаты рассмотрят 29 апреля, прописана возможность привлечения коммерческих кредитов на 2,2 миллиарда рублей. Об этом сообщила министр финансов Ирина Бегинина на заседании в облдуме.

Чиновница уточнила: пока это только теория. Регион старается не брать долги у банков — на данный момент у правительства нет ни одного коммерческого кредита, все займы бюджетные.

Депутат Денис Буланов (КПРФ) отметил, что поправки увеличивают дефицит казны до 29,4 млрд рублей — это 13% от доходов области при допустимых 15%. «Пока проблем не видим», — ответила Бегинина. Она добавила, что правительство работает с инвесторами и бизнесом, чтобы пополнять казну.

Расходы на СВО, пояснила министр, полностью вычитаются из суммы дефицита — это общая льгота для всех регионов.

Решение по коммерческим кредитам примут позже. Если доходы вырастут, занимать у банков не придётся. Если нет — «запасной вариант» на 2,2 млрд уже в бюджете.

