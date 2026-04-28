Кадровый голод в саратовских МФЦ достиг 30% на фоне роста нагрузки работников

В саратовских МФЦ не хватает около трети сотрудников.

На заседании комитета по бюджету областной думы министр экономического развития Андрей Разборов сообщил о кадровом дефиците в многофункциональных центрах региона — он достигает 30%.

Депутат Станислав Денисенко (ЛДПР) обратил внимание на несоответствие: плановая нагрузка на работников выросла на 13%, а их заработные платы остались прежними.

В ответ Разборов заявил, что индексация зарплат бюджетников проводится ежегодно. Однако конкретных цифр по сотрудникам МФЦ не привёл.

Ольга Сергеева