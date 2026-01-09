Саратовская область подготовилась к Году единства народов России

На площадке Саратовской областной Думы обсудили план тематических мероприятий на 2026 год.

Как сообщает пресс-служба заксобрания, совещание провел председатель регионального парламента Алексей Антонов.

Депутаты рассмотрели обширный перечень событий в сфере культуры, спорта и образования. Многие пройдут в нашем регионе впервые, например, фестиваль русских видов спорта.

🔺Как отметил спикер, ключевыми приоритетами должны стать поддержка инициатив по сохранению родных языков, обычаев и традиций народов России, а также работа с молодежью. Еще один важнейший вектор — единство общества как в тылу, так и в зоне проведения СВО.

«Год единства народов России является символом исторического наследия, культурного многообразия и стремления к согласию и взаимопониманию среди всех жителей нашей страны. Давайте вместе сделаем 2026 год годом взаимопонимания и единства!» — призвал Алексей Антонов.

Саратовская областная Дума. Кратко. МАХ (https://max.ru/id6450025550_gos)