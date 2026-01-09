Саратовский регион показал 100% эффективности в государственной платёжной системе

Саратовская область заняла первое место в общероссийском рейтинге эффективности взаимодействия с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) за ноябрь 2025 года.

Рейтинг был составлен Федеральным казначейством.

Ключевым критерием стало направление через систему более 70% извещений о платежах. Саратовский регион показал абсолютный результат в 100%, обойдя Московскую и Пензенскую области, набравшие по 99,98%. Этот показатель означает, что все органы власти и казённые учреждения области в полной мере используют ГИС ГМП для информирования граждан о начислениях.

Система служит единой платформой для данных об оплате госуслуг. Лидерство региона демонстрирует высокий уровень цифровизации в сфере финансовых коммуникаций между властью и населением.

Ольга Сергеева