Саратовская область поднялась в рейтинге рождаемости за счет социальных инициатив

Саратовская область улучшила свои позиции в федеральном рейтинге рождаемости.

По данным Института демографического развития, регион демонстрирует рост суммарного коэффициента рождаемости.

Как отмечает член Общественной палаты области Елена Кичаева, этот успех свидетельствует об эффективности мер социальной поддержки семей.

Среди ключевых инициатив — полное устранение очереди на ЭКО в прошлом году и модернизация перинатального центра. На обновление оборудования было направлено 50 млн рублей, что повысило эффективность программ ЭКО на 30%.

С начала 2025 года молодые матери, родившие второго ребенка до 25 лет, получают ежемесячное пособие в 8 тысяч рублей. Уже почти 300 семей воспользовались этой поддержкой.

С 2026 года семьи при рождении двойни будут получать 50 тысяч рублей, тройни — 100 тысяч рублей. Соответствующую инициативу губернатора Романа Бусаргина уже поддержали депутаты областной думы.

Ольга Сергеева