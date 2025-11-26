С начала года саратовские дорожники провели более 80 мероприятий для жителей области

Дорожников региона отличает активная жизненная позиция.

Специалисты министерства дорожного хозяйства области, дорожных комитетов Саратова и Энгельса выезжали на объекты ремонта вместе с общественниками, обсуждали с жителями предстоящие работы, проводили мероприятия по пропаганде безопасности дорожного движения.

Как сообщает министерство дорожного хозяйства региона, все эти мероприятия дорожники провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

До старта дорожного сезона специалисты министерства выезжали на объекты нацпроекта и встречались с жителями населенных пунктов, рядом с которыми или через которые проходят региональные дороги – объекты ремонта. Специалисты рассказывали о том, какие работы предстоят, по какой технологии будут выполняться, на какой протяженности, отвечали на вопросы жителей.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» направлен не только на восстановление изношенного дорожного покрытия, но и на безопасность дорожного движения, в том числе и на пропаганду БДД. В рамках этой работы специалисты министерства проводили среди школьников области конкурс рисунков на новый дорожный знак. В процессе учащиеся не только придумали свои знаки, но и больше узнали о действующих.

Еще одним масштабным мероприятием стало изготовление световозвращающих элементов детьми вместе с родителями. К акции «Стань заметнее» министерства дорожного хозяйства области присоединились блогеры, спортсмены, деятели культуры, журналисты. В итоге фликеры смастерили свыше 1200 человек.

Сейчас специалисты министерства дорожного хозяйства области готовят новую акцию «Тебя ждут дома». Школьники изготовят для саратовских водителей деревянные домики-амулеты, которые напомнят саратовцам, что их, а также других участников дорожного движения, ждут дома, поэтому не стоит нарушать ПДД и создавать аварийные ситуации на дорогах.

Подготовила Ольга Сергеева