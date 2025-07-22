Саратовская область получила официальный статус свободной от ящура

Регион достиг значительного прогресса в обеспечении эпизоотического благополучия.

Как сообщил руководитель областной ветслужбы Алексей Балалаев, территория официально признана благополучной по ящуру.

Для получения этого статуса специалисты провели масштабные профилактические мероприятия:

Обработали поголовье численностью 34 млн животных

Осуществили иммунизацию 735 тыс. сельхозживотных против ящура

Провели более 1,4 млн лабораторных исследований

При этом в текущем году зарегистрировано 14 случаев опасных заболеваний среди животных. В сфере пищевого контроля ветнадзор изъял из оборота почти 12 тонн некачественной продукции.